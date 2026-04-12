イチロー氏を一目見ようと試合前に登場

マリナーズ会長付き特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏の銅像が完成し、10日（日本時間11日）に本拠地のT-モバイルパークで除幕式が行われた。式典にはケン・グリフィーJr.氏らOBだけでなく、現役選手も登場。カメラを回す姿が発見され「可愛い!!」「イチローさんのこと大好き」とファンを笑顔にしている。

式典には、すでに同球場に銅像が設置されているマリナーズのレジェンド、グリフィーJr.氏やエドガー・マルティネス氏らの姿もあった。除幕の際はバットが折れるハプニングもあったが、イチロー氏が爆笑して場を和ませた。

また後方では、現役選手の姿も。イチロー氏を“師匠”と慕うフリオ・ロドリゲス外野手は、試合前ではあるものの式典を一目見ようと登場。後方でハンディカメラを持って撮影していた。

カメラを持って現れたロドリゲスにX（旧ツイッター）では「最高かよフリオ」「さすイチローさんのこと大好きフリオ」「フリオのことが大好き（涙）」「除幕式にちゃっかり来てビデオまわしてるフリオ可愛すぎる笑」「可愛い!!」「推し（師匠）への愛が重めのフリオ尊い」「フリオもアナログビデオ派なんだ」「イチローの銅像のセレモニー、愛弟子フリオ・ロドリゲスがずっと撮影してたらしくて可愛い」と日米のファンが“師弟愛”にも注目していた。（Full-Count編集部）