8人組グループ・timeleszが、10日に放送されたテレビ朝日系『騒音上等！音鳴り部1時間SP』に出演。佐藤勝利が橋本将生の成長を褒めた。【番組カット】わちゃわちゃ…！学ラン姿で教室で盛り上がるtimelesz＆盛山晋太郎奥手だった橋本だが、今ではライブの“あおり番長”に。橋本は菊池風磨に“あおり”をほめられたとういが、菊池自身は覚えていない様子。しかし、番組の打ち合わせでは、佐藤が「“あおり”を自分のものにし