ソフトバンクは、新たな料金プラン「ペイトク 2」「テイガク無制限」「ミニフィット 2」を発表した。6月2日から提供を開始する。 ペイトク 2 「ペイトク 2」は、無制限のデータ通信とPayPayポイントが追加で付与される「ペイトク 2 特典」がセットになった通信プラン。基本料は月額1万538円。 テイガク無制限 「テイガク無制限」は、無制限のデータ通信が毎月定額で利用できる通信プラン。基本料は