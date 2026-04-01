◇パ・リーグ日本ハム9―0ロッテ（2026年3月31日エスコンF）日本ハムの細野晴希投手（24）が31日、本拠地開幕となったロッテ戦でノーヒットノーランの快投を演じ、チームの連敗を3で止めて今季初勝利に導いた。打者29人に128球を投げ、12三振2四死球。24年の広島・大瀬良以来で史上91人目、通算103度目。球団では22年のポンセ以来、球団日本投手では95年の西崎幸広以来の快挙を成し遂げた。23年に開場したエスコンフィール