福岡県警城南署は30日、福岡市城南区の住民宅固定電話に同日午後0時20分ごろ、郵便局員を名乗る人物から不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「あなたの名前で郵便局から現金300万円が郵送されている」などと言われ内容。さらに相手から「運転免許証やマイナンバーカードを落としていないか。このまま警視庁の警察官に電話をつなぐ」とも言われたという。