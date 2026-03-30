ABEMA情報バラエティ『秘密のママ園2』が29日に放送され、15歳で出産し、現在7歳の娘を育てながら助産師を目指す23歳の看護学生シングルマザー・ミクモさんに密着した。【写真】残酷な言葉…当時を振り返り涙するミクモさん29日放送では、気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見！隣のママ」にて、15歳で出産し、現在7歳の娘を育てながら助産師を目指す23歳の看護学生シングルマザー・ミクモさんに密着。高校1年