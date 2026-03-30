東京地検は30日、タレントのデヴィ夫人こと、デヴィ・スカルノ被告（86）がマネジャーだった女性に暴行を加えたとして、暴行罪で在宅起訴した。同日、共同通信が報じた。【写真】デヴィ夫人、“マイファミリー”愛犬モカちゃんが永眠…思い出のショット多数デヴィ夫人は1940年生まれ、東京都出身。1962年、インドネシアの初代大統領であるスカルノと結婚。日本人で海外の国家元首の妻になったたったひとりの女性。日本に帰国後