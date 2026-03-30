2026年3月は、北日本を中心に比較的暖かな日が多くなりましたが、日ごとの寒暖差が大きくなる日もありました。このため、今年の桜前線は、昨年より早くスタートし、ハイペースで北上しています。また、昨秋から少雨傾向が続いていた太平洋側では、たびたびまとまった雨が降り、渇水に悩む地方には恵みの雨となりました。さて、4月はどうなるのでしょうか?北日本ほど暖かく各地で寒暖差が大きい低気圧や前線に向かって暖かく湿っ