年々ルールやシステムが進化し続けている東京ディズニーリゾート。とくにアトラクションやレストランを利用するときは、最新ルールを把握していないと、ほかのゲストに後れを取って後悔することも。ここでは、失敗しないために押さえておきたい「エントリー受付」と「スタンバイパス」の違いや使い方を紹介します。※ この記事は『最強MAP付き！東京ディズニーランド＆シー凄ワザ＆攻略ナビ！2026〜2027年版』より一部抜粋、