「B’z」松本孝弘（65）の最新ショットに、さまざまな反響が寄せられている。【映像】松本孝弘の最新ショットやライブで演奏する姿2025年6月11日、公式サイトで体調不良により療養することを発表していた松本。それから約5カ月がたった11月15日からは、B’zのドームツアーに出演しており、ギターを演奏する元気な姿を見せていた。松本孝弘、最新ショットに反響2026年3月27日に更新されたグループのXでは、65歳の誕生日を迎え