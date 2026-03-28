【モデルプレス＝2026/03/28】【櫻坂46三期生ドラマ「路地裏ホテル」（映像配信サービスLeminoにて、3月6日より独占配信中）インタビュー】櫻坂46三期生（石森璃花、遠藤理子、小田倉麗奈、小島凪紗、谷口愛季、中嶋優月、的野美青、向井純葉、村井優、村山美羽、山下瞳月）の11人が取材に応じ、撮影エピソードやお気に入りのシーン、さらにそれぞれが「いま叶えたいこと」などを語った。【写真】櫻坂46三期生総出演ドラマで新たな