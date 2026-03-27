【新華社東京3月27日】日本の現役自衛隊員が24日、在日中国大使館に塀を乗り越えて侵入し、中国の外交官を殺害すると脅迫した。日本の警察は「建造物侵入」の疑いでこの人物を逮捕した。警察によると、侵入者は村田晃大（23）で、宮崎県の陸上自衛隊駐屯地に所属する3等陸尉。侵入時には刃物を所持しており、取り押さえられた後も脅迫的な発言を続けたという。中国外交部の報道官は、中国側は事件に深い衝撃を受け、日本側に厳