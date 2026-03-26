九州電力は、今年10月に純粋持ち株会社へ移行する方針を固めた。グループを統括するホールディングス（HD）を新設し、電力や都市開発、情報通信など事業別の基幹会社6社を傘下に置く。グループを率いるHD社長には九電の西山勝社長（62）が就任し、原子力・火力発電と電力販売に特化する新体制の九州電力の社長には中村典弘取締役常務執行役員（60）を充てる見通し。