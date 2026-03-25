4月8日（水）にスタートする、土屋太鳳×佐藤勝利のW主演、君塚良一が脚本を手がける完全オリジナル作品『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』。【映像】『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』予告警察庁が試験的に運用を決めた、大型トラックを駆って事件現場へ捜査本部ごと向かっていく“爆走する捜査本部”。それが「移動捜査課」。『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』は、そんな「移動捜査課」に属するどこか警察組織の“はぐれもの”だ