2025年3月、北京の日本大使館で開かれた日本人留学生と中国人学生らの合同成人式（共同）【北京共同】北京の日本大使館で21日に日本人留学生と中国人学生らによる合同成人式が開かれ、中国の大学側が学生に参加しないよう圧力をかけ、直前にキャンセルが相次いだ。複数の参加者が24日、明らかにした。合同成人式は互いの文化理解や交流促進を目的に例年開催。参加者によると、今年は報道陣に非公開で実施された。大使館は日本