24日の外国為替市場のドル円相場は午前8時時点で1ドル＝158円33銭前後と、前日午後5時時点に比べ1円28銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝183円90銭前後と8銭の小幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース