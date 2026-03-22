テレビ朝日の斎藤ちはるアナウンサー(29)が22日、自身のインスタグラムを更新。“同期”と休日を満喫したことを報告した。斎藤アナは「ずーと一緒に身体を動かして汗をかいてお肉を食べた日」とし、元乃木坂46のタレント高山一実と会っていたことを報告。2人は乃木坂46の1期生で、同期として知られている。しゃぶしゃぶのお肉が乗ったお皿を手に満面の笑みを浮かべるオフショットなどを投稿し、「この量をぺろりと平らげちょ