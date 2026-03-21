プレミアリーグ第31節が21日に行われ、ブライトンとリヴァプールが対戦した。ブライトンは30試合が消化したリーグ戦でここまで勝ち点「40」の12位。前節サンダーランド戦は、ヤンクバ・ミンテの得点で1−0で2試合ぶりの勝利を収めた。対するリヴァプールは勝ち点「49」の現在5位。ウルブス戦、トッテナム・ホットスパー戦と終了間際の失点で勝ち点を落としており、今節は来季のチャンピオンズリーグ出場権を獲得するためにも3