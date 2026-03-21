「負けた瞬間、『なんでなんだ』『なんでこんな結果になったんだ』という思いが浮かびました」涙はなかった。横浜高の池田聖摩（しょうま）は自問自答するように、敗戦を噛み締めていた。神村学園の龍頭汰樹の前に無安打に抑えられた横浜高のドラフト候補・池田聖摩 photo by Ryuki Matsuhashi【神村学園のエースの前に沈黙】３月20日、第98回選抜高校野球大会（センバツ）の横浜対神村学園。１回戦屈指の好カードは、龍頭汰樹