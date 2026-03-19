『探偵！ナイトスクープ』（ABCテレビ）に、大阪府在住の女性（66）から、くしゃみに関する依頼が届く。依頼者は毎日自転車に乗っていて、走行中によくくしゃみが出るという。問題は、くしゃみをすると必ず目をつぶってしまうこと。しかも、その時間が長いため、あわや街路樹にぶつかりそうになったこともあり、いつか事故を起こしてしまうのではないかと心配している。そこで、「私を、目を開けたままくしゃみができるよう