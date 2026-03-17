体重が増えやすい、贅肉が付きやすいなどの悩みがあるなら、ベストな体重や体型を取り戻す方法を知っておきたいところ。そこで参考にしたいのが、ドラマ「コーヒープリンス１号店」「宮 -Love in Palace-」などで知られる女優のユン・ウネが「開始１週間で３kg痩せられた」と明かした【簡単ダイエット】です。そのポイントは３つになります。断続的断食「８時間ダイエット」を実践ユン・ウネが実践したのが「断続的断食（プチ断食