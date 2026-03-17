「開始１週間で３kg痩せられた」人気女優が実践した【簡単ダイエット】とは
体重が増えやすい、贅肉が付きやすいなどの悩みがあるなら、ベストな体重や体型を取り戻す方法を知っておきたいところ。そこで参考にしたいのが、ドラマ「コーヒープリンス１号店」「宮 -Love in Palace-」などで知られる女優のユン・ウネが「開始１週間で３kg痩せられた」と明かした【簡単ダイエット】です。そのポイントは３つになります。
断続的断食「８時間ダイエット」を実践
ユン・ウネが実践したのが「断続的断食（プチ断食）」。彼女は１日24時間のうち16時間は断食して、残りの８時間で食事２〜３回とるという「８時間ダイエット」（例えば10時に朝食、14時に昼食、18時に夕食といったタイムスケジュールで、食べる時間を８時間以内にする）を採用しました。
１日に２〜３リットルの水を飲む
ダイエットにおいてとても重要なことの１つが「水を飲むこと」。ダイエット中、ユン・ウネは少なくとも「１日に２〜３リットルは飲むようにしている」そうです。
その理由は水を飲むことで血液の循環が良くなったり新陳代謝が良くなることを促してくれるから。水をたくさん飲むことはすぐにでもできることなので、ぜひ真似したい習慣です。なお、体を冷やさないように常温やぬるま湯を飲むことも心がけましょう。
１日最低10分は運動する
ユン・ウネはダイエット期間中は毎日運動することも大事と語っています。「毎日運動する」と聞くと、真似できないかもと尻込みしてしまいますが、「１日最低10分程度の運動でいい」そうで、彼女の場合はストレッチと有酸素運動を合わせて１日10〜30分運動することをルールとしているそうです。
このユン・ウネが明かした３つのポイントはダイエットの王道とも言える内容です。キレイに痩せたいなら、ぜひ参考にしてみてくださいね。
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