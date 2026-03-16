鹿取義隆の目】日本時間１５日に米フロリダ州で行われたワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の準々決勝で、日本はベネズエラに５−８で逆転負けを喫した。日本が初めて４強入りを逃し、ベネズエラは２００９年以来の準決勝進出を果たした。試合を早く落ち着かせたかった試合は序盤から点の取り合いとなった。だが、打ち合いになれば、パワーに勝るベネズエラに分がある。日本は中盤以降、試合を落ち着かせる必要が