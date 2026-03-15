【永田町番外地】#68上から下まで醜聞まみれ 高市ハレンチ内閣のモラル崩壊永田町は、松本洋平文科相（52）のダブル不倫スキャンダルで大盛り上がりだ。週刊文春によれば、松本大臣は会議室やラブホでの逢瀬に飽き足らず、議員会館の自室をラブホ代わりにして欲望を満たしていたそうだから弁解の余地はない。教育行政のトップともあろう者がこれでは、世の子どもたちに顔向けできない。完全アウトのケースだ。ところが、どうも