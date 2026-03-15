「せっかく作るなら最高に美味しいものを」という意気込みが、実は自炊を挫折させる最大の要因だ。毎日の食事に過度な美味しさを求めると、脳は疲れ、料理自体に飽きてしまう。なぜなら、「ハレ（非日常）」と「ケ（日常）」の区別がついていないからだ。佐々木俊尚氏の新刊『人生を救う 名もなき料理』から、過剰なスペックを捨て、日々の食卓に平和をもたらす究極のマインドセットを紹介する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局