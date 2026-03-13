この記事をまとめると ■BMWがEV専用基盤「Neue Klasse」を投入した初のセダンとなる新型i3を公開予定 ■第6世代eDriveと統合制御「Heart of Joy」で運動性能を向上した ■3シリーズの電動後継として電動時代のドライビングプレジャーを担う存在となる 電動時代の３シリーズ BMWは3月18日、新型「i3」のデザインプレミアを実施すると発表した。新型i3は、BMWが次世代電動車向けに開発を進めてきた「Neue Klasse（ノイエ・クラッ