ローンデポパークで4回2安打7奪三振野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、マーリンズの本拠地ローンデポパークで実戦形式の投球練習「ライブBP」を行った。4イニング想定で59球、安打性2本、7奪三振をマークした。圧巻の59球だった。打者7人と対戦した4イニング目は坂本のバットを粉砕。スイーパーで森下のバットを空を切らせた。腰が砕けた森下は右打席内に倒れ込み、大の字になって悔しがった。