【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第5節】(ギオンス)相模原 4-0(前半2-0)栃木SC<得点者>[相]杉本蓮(37分)、山内琳太郎(45分+3)、島川俊郎(49分)、中山陸(59分)<警告>[相]島川俊郎(28分)、神戸康輔(46分)、前田泰良(90分+1)[栃]大曽根広汰(14分)、猪越優惟(57分)主審:酒井達矢└京都橘同期の杉本&山内が揃って2戦連発! 相模原、群馬5-0撃破に続き栃木SCにも4-0完勝