FAカップ5回戦が7日に行われ、レクサム（2部）とチェルシーが対戦した。レクサムは3回戦でノッティンガム・フォレストをPK戦の末に下し、4回戦では同じく2部チャンピオンシップのイプスウィッチに1−0で勝利。リーグ戦3連勝中の勢いをそのままぶつけたいところだった。対するチェルシーは3回戦でチャールトン（2部）に5−1で大勝し、4回戦でも平河悠先発のハル・シティ（2部）に4−0と完勝を収めた。2017−18シーズン以来と