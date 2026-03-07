シンガー・ソングライターのｍｉｗａが７日に公式サイトを更新し、個人事務所を設立して独立することを発表した。前事務所のトライストーン・エンタテイメントとは業務提携になるという。「ｍｉｗａから皆様へ」と題し、「この度所属事務所の株式会社トライストーン・エンタテイメントから独立し、個人事務所であるＳＡＬｉＮａ株式会社から新たな形で活動していくことになりました。今後はトライストーン・エンタテイメントと