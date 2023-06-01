【ニューヨーク＝木瀬武】６日のニューヨーク市場で、原油先物価格の代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の４月渡し価格は一時、１バレル＝８９ドル台に上昇した。供給不安が長期化するとの見方から、２０２３年１０月以来２年５か月ぶりの高値水準となった。インフレ（物価上昇）の再燃や雇用市場の悪化も意識され、株式市場ではダウ平均株価（３０種）が一時、９００ドル超下落した。英紙フィナンシャル・タイムズ