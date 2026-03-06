Snow Man佐久間大介（33）が5日放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜深夜0時45分）に出演。親友との関係性を明かした。番組の「あざと連ドラ」でスパイクの小川暖奈が演じた、失恋した女性を励ます親友役の行動にスタジオが沸いた。小川が演じた親友は、失恋した友人に「フラれた初恋の人って、イケメン？写真ないの？」と質問し、友人から「デリカシー終わってる」と笑いながらツッコまれていた。紅しょうがの稲田