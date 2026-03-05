3月3日、世界的な総合モーターメーカー「ニデック（旧日本電産）」が不正会計をめぐる第三者委員会の調査報告書を公表。創業者の永守重信氏（81）による常軌を逸した業績プレッシャーの実態が明らかになった。報告書は、一連の会計不正の最大の原因を「過度な業績プレッシャーの存在」と認定。非現実的な目標設定と、永守氏をはじめとする経営幹部による「苛烈ともいえる強いプレッシャー」が日々かけられていた実態を指摘し、「永