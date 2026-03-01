韓国発ビューティーブランド「バイオダンス」から、ブランドのシグネチャー技術を活かした新発想ミストが登場。ゲルマスクの心地よさとうるおい感を手軽に楽しめるゼリーセラムミストは、日中の乾燥対策やメイク前後のケアにもぴったりです。ワンプッシュで本格的な保湿ケアが叶う新感覚アイテムは、毎日のスキンケアをより快適にアップデートしてくれます♪ ゲルマスク発想の新ミストとは “貼