バイオダンスのゲルマスク級保湿！新ゼリーミスト2種が登場

韓国発ビューティーブランド「バイオダンス」から、ブランドのシグネチャー技術を活かした新発想ミストが登場。ゲルマスクの心地よさとうるおい感を手軽に楽しめるゼリーセラムミストは、日中の乾燥対策やメイク前後のケアにもぴったりです。ワンプッシュで本格的な保湿ケアが叶う新感覚アイテムは、毎日のスキンケアをより快適にアップデートしてくれます♪

ゲルマスク発想の新ミストとは

“貼る”ハイドロゲルマスクの技術を応用した「ハイドロゼリー」処方により、ゲルマスクのような濃厚なうるおいをワンプッシュで叶える新感覚ミスト。

100％固形のゼリー処方がスプレー時に弾け、微細なゲル粒子が肌に均一に密着。水分と美容成分を閉じ込める「水光*⁴ゼリーバリア」を形成し、一般的なミストの約3倍の保湿持続力を実現しました。

夜は貼るパック、昼は“スプレーするゲルマスク”として使えるのも魅力。スキンケアの仕上げやメイク前のブースター、日中のうるおい補給など幅広く活躍します。

ダイアン パーフェクトビューティー シルキーシャイン登場！香りが続く新ヘアケア体験

コラーゲン＆キャビアの2種類展開

コラーゲン ペプチド ゼリーセラムミスト



価格：2,090円

独自のシグネチャーコラーゲンレシピを採用し、なめらかなキメとハリ感のある肌へ導くミスト。

超低分子243ダルトンコラーゲン⁸を配合し、毛穴より小さなサイズで角質層まで浸透⁹。さらにコラーゲン水⁷を77％使用した高濃度処方¹⁰により、引き締まった毛穴*⁵となめらかな質感を叶えます。

10種のシグナルペプチド¹¹が肌に働きかけ、内側から弾力⁶のある状態へ導くのもポイント。毛穴*⁵の開きやハリ不足が気になる方におすすめです。

キャビアPDRN ゼリーセラムミスト



価格：2,090円

キャビア×PDRNのデュアル配合により、ツヤとうるおいを同時に叶えるミスト。

キャビア水¹²を76％配合し、うるおいと輝きを与えながら肌をなめらかに整えます。さらに高純度サーモンPDRN¹³が角質層の深部までなじみ、弾力バランスをサポート。

乾燥による肌荒れやインナードライが気になる方、日中のメイク崩れ対策にもおすすめのアイテムです。

内容量：50ml

オンライン販売：2月13日（金）Qoo10にて発売

店舗販売：4月18日（土）全国のバラエティショップにて先行発売/5月1日（金）一般発売開始（全国展開）※

※一部店舗のみのお取り扱いとなります。

手軽に叶う新感覚保湿ケア

ゲルマスクのうるおいを手軽に取り入れられるゼリーセラムミストは、忙しい毎日でも本格ケアを続けたい方にぴったりのアイテム。乾燥が気になる季節や日中の保湿対策にも心強い存在になりそうです。

ワンプッシュで水光感のあるツヤ肌を目指せる新発想ミストで、手軽にうるおいケアを楽しんでみてください♡