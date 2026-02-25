大石田町の障がい者支援施設では、利用者がそば店の店主たちとそば打ちを体験し、おなかも心も満たされるひと時を過ごしました。 【写真を見る】大石田のそばの打ち方を職人が伝授！？障がい者施設でそば打ち体験（山形・大石田町） 大石田町の障がい者支援施設「水明苑（すいめいえん）」で行われたそばの振る舞いは、県内有数のそばどころ大石田のそばを知ってもらおうと、地元のそば店でつくる大石田そば街道振興会が毎年開い