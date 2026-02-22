マクドナルドは、2026年2月23日から3月1日まで、「トクニナルド」キャンペーンを開催。26年の第1弾として、人気商品を100円で楽しめる公式アプリ限定クーポンを日替わりで配信します。毎日おトクな1週間2月23日から3月1日までの期間中、「チキンマックナゲット 5ピース」や「マックフライポテト Sサイズ」、「ホットアップルパイ」、「プレミアムローストコーヒーSサイズ」などの人気商品を100円で買えるクーポンが公式アプリで配