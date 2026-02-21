Á´ÆüËÜ¶õÍ¢¡ÊANA¡Ë¤Ï¡¢Åìµþ/±©ÅÄ¡Á»¥ËÚ/ÀéºÐÀþ¤ÇÎ×»þÊØ¤ò±¿¹Ò¤¹¤ë¡£±¿¹ÒÆü¤Ï3·î14Æü¡Á16Æü¤Ç¡¢·×5ÊØ¤ò±¿¹Ò¤¹¤ë¡£µ¡ºà¤Ï¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°767-300ER·¿µ¡¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£3·î13Æü¤«¤é15Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹ ¥×¥ì¥ß¥¹¥È¥É¡¼¥à¡Ê»¥ËÚ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢Íò¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¢£¥À¥¤¥äANA1403Åìµþ/±©ÅÄ¡Ê13¡§25¡Ë¡Á»¥ËÚ/ÀéºÐ¡Ê15¡§00¡Ë¡¿3·î14Æü¡¦15ÆüANA1402»¥ËÚ/ÀéºÐ¡Ê11¡§15¡Ë¡ÁÅìµþ/±©ÅÄ¡Ê12¡§55¡Ë¡¿3·î14Æü¡Á16Æü