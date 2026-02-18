14日、沖縄県の放送局「RBC 琉球放送」にて放送事故が発生したと話題になった。報道によると同日17時6分ごろに放送された「報道特集」内で予定されていた県内ニュースが放送されず、誰もいないスタジオが約20秒間放映されたという。 その後、放送は屋外カメラ映像に切り替わり、およそ2分後にはスポンサーを紹介する画面に切り替わった。 無人のスタジオが突然テレビに現れる……というシュールな映像にネット