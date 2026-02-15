家庭の味を大切にした定食が人気の「大戸屋ごはん処」。今回は、長年愛される定番定食を3つ紹介します。野菜たっぷり＆バランス重視の「黒酢あん定食」、創業当時からの味わい「チキンかあさん煮」、そして香ばしい「しまほっけの炭火焼き」。定食好きはもちろん、初めての人にもおすすめの人気ラインアップです。ご飯がすすみまくるのよ...●鶏と野菜の黒酢あん定食（1030円）大戸屋を代表する人気定食のひとつ「鶏と野菜の黒酢あ