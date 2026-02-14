物価高が家計を直撃する中、圧倒的なボリュームを誇る「デカ盛りおにぎり」の需要が拡大している。ローソンの「大きなおにぎり」は、前年比で販売個数が約4割増加。スーパー業界でも広がりを見せ、2個買うより割安なコストパフォーマンスの高さが、幅広い層に支持されている。「おにぎり協会」によると、今後1個で食事が完結するおにぎりが定番化するとしている。1.8倍の重量で2個買うより割安な満足感物価高が家計に重くのしかか