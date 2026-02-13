高齢期に持ち家がなく、賃貸住宅に住み続ける選択をする人も少なくありません。「貯金が800万円あるから大丈夫」と本人が考えていても、実際に年金だけで生活費と家賃を賄えるのかは、統計データなどの数字で確認する必要があります。 本記事では、公的統計や家賃動向データを基に、高齢単身世帯の家計を整理し、年金だけでやりくりできるのか、難しい場合にどのような対応が考えられるのかを検討します。