組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！自由に足したり組み替えたりできる、受け止め力の高いデザイン。どんなTPOにも対応してくれる、安心感のあるニットをレコメンド。アルパカ混の糸を贅沢に使用した上質な風合い。ふわふわとあたたかく軽やかな着心地で快適に着続けられる。Vネックとしてもボートネックとしても着られる前後２WAYのデザイン。お