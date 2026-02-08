新幹線の指定席を予約していたにもかかわらず、すでに別の人が座っていたという経験談が、SNSなどで話題になることがあります。「席を間違えているのでは」と声をかけ、相手のきっぷを確認してみても、号車や座席番号は同じで、どちらも正しく予約しているように見えるケースもあるようです。 新幹線の指定席は一つの座席につき一人分しか販売されない仕組みのため、どうしてこのようなことが起こるのかと驚く人も多い