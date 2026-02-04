漫画家・倉田真由美さん（54）が4日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。衆院選（8日投開票）の一部候補者の言動に苦言を呈した。倉田さんは「選挙戦も佳境というのに、未だ敵対する党、対立候補の悪口ばかりの候補に、何を期待して票を投じるというのか」と苦言を呈す。また「『当選したらこれをやります』一番重要なことを置き去りにしてどうする。真っ先に、そして最も時間を割いて訴えるべきはこれでしょう」と語気