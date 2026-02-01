大雪をものともせずに動き続ける福井駅前の恐竜ロボットがXに投稿され、「本当に氷河期みたい」と話題になっています。投稿したのは、福井出身の爆戦さん（@62gata_Bakusen）。日本で発見される恐竜化石の多くが福井県産であることから、「恐竜王国」と呼ばれている福井県。「冬の福井オススメです」というメッセージとともに載せられた、雪が降り積もる中でもリアルな動きを見せる恐竜の姿には「日本の技術凄い」と称賛の声が寄せ