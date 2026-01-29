「冬の服と気が合う」黒ジャケットの注目作普遍的な黒ジャケットだからといって、これまでと同じではしっくりこないことがあるのも事実。季節に見合ったアップデートを加えることでそでを通したときのワクワク感だけでなく仕上がりにも変化が。「クローゼットには黒ばかり」な人でもわざわざ着たくなるような、理由を秘めたものだけをリストアップ。タキシードみたいな実直さ黒オーバージャケット／ソブ（フィルム）下えり部分に