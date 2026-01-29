金沢市内の路上で、10代の女性2人にわいせつな行為をしたとして、石川県職員の男が逮捕されました。逮捕されたのは、金沢市千木町に住む石川土木総合事務所職員の43歳男の容疑者です。この容疑者は去年11月、金沢市内の路上で10代の女性2人に対し、下半身を触るわいせつな行為をした疑いがもたれています。警察によりますと、女性らは複数人でいたところ、立て続けに被害にあったということで、容疑者は調べに対し「間違いありませ