米ドルの紙幣【ニューヨーク共同】23日のニューヨーク外国為替市場の円相場は対ドルで急伸し、一時1ドル＝155円台後半を付けた。日本政府・日銀による為替介入が警戒され、取引時間中に2円を超える円高ドル安が進行した。朝方は158円台前半で推移していたが、その後円買いドル売りが加速した。円安を是正するため当局が為替介入に踏み切るとの観測から、神経質な展開が続いた。米ブルームバーグ通信がニューヨーク連邦準備銀