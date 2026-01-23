「ある日、家に帰ってきたら裁判所から分厚い訴状が届いていて、中を開けたら全然知らない女性の名前だったんです」動物愛護活動家としても知られる女優の杉本彩氏（57歳）は、提訴された当時の驚きをそう振り返った。2026年1月、杉本氏がペットショップ大手「Coo＆RIKU（クーアンドリク）」の外部委託コンサルタントから名誉毀損で訴えられていた裁判の判決が確定した。結果は杉本氏の勝訴。杉本氏が行ったのは、週刊新潮の記事の